Фракции Госдумы намерены предложить расширить действие закона Димы Яковлева

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Все фракции в Госдуме России намерены 10 мая предложить расширить действие закона Димы Яковлева на иностранных лиц, вмешивавшихся в выборы в России.
Фракции Госдумы намерены предложить расширить действие закона Димы Яковлева
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

«Группа коллег, представляющих четыре фракции, внесёт поправки в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, — закон Димы Яковлева. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены, этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы России», — сказал Исаев.

Он также уточнил, что речь идёт как о юридических, так и о физических лицах.

1 января 2013 года вступил в силу закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление российских детей гражданами США.

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