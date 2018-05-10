В Совфеде оценили предложение Госдумы расширить действие закона Димы Яковлева

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал в разговоре с RT намерение фракций Госдумы предложить расширить действие закона Димы Яковлева на лиц, которые вмешивались в выборы в России.
В Совфеде оценили предложение Госдумы расширить действие закона Димы Яковлева
  • © council. gov.ru/Global Look Press

«С точки зрения направления деятельности, мы это только приветствуем. Вопрос в том, вводить ли эти санкции в закон, который предполагает ограничительные меры в отношении иностранных лиц и организаций, нарушающих законные права наших граждан, в закон Димы Яковлева либо вносить эти правила в существующие Уголовный или Административный кодекс. Должны быть статьи, которые предполагают наказание любого иностранного физического или юридического лица за попытку вмешательства, мне кажется, что там место этим ограничительным мерам», — отметил Климов.

По словам сенатора, нужно смотреть на проблему шире и системнее.

«Важно подходить к вопросу в целом: ввести определение, что такое вмешательство, предусмотреть парламентское расследование, дополнить статьи административного и уголовного права реальными наказаниями. Я и мои коллеги готовы вместе вести эту работу. Мы исходим из одних предпосылок, главная из них — надёжная защита российского суверенитета, в том числе электорального», — заключил Климов.

Ранее сообщалось, что все фракции в нижней палате парламента намерены 10 мая предложить расширить действие закона Димы Яковлева на иностранных лиц, вмешивавшихся в выборы в России.

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