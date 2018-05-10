Депутат: арест счетов недвижимости предлагают ввести за вмешательство в выборы в России
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов проекта, депутата Госдумы Алексея Диденко.
«Меры расширяются исключительно в отношении тех лиц, которые были замечены во вмешательстве в выборный процесс… Там меры — это аресты счетов недвижимости и запрет на въезд», — сказал Диденко.
Он также отметил, что до внесения проекта в Госдуму текст может быть изменён.
Ранее сообщалось, что все фракции в Госдуме намерены 10 мая предложить расширить действие закона Димы Яковлева на иностранных лиц, вмешивавшихся в выборы в России.