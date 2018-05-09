Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве

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В Москве началось шествие в рамках акции «Бессмертный полк», посвящённое 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в четвёртый раз принимает участие в акции.
Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве
  • РИА Новости

Глава государства несёт в руках фотографию своего отца.

Рядом с Путиным идёт советский и российский актёр театра и кино Василий Лановой. Также в шествии участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

RT ведёт прямую трансляцию.

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