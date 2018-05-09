Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве

В Москве началось шествие в рамках акции «Бессмертный полк», посвящённое 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в четвёртый раз принимает участие в акции.

РИА Новости

Глава государства несёт в руках фотографию своего отца. Рядом с Путиным идёт советский и российский актёр театра и кино Василий Лановой. Также в шествии участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. RT ведёт прямую трансляцию.