Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве
В Москве началось шествие в рамках акции «Бессмертный полк», посвящённое 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин в четвёртый раз принимает участие в акции.
- РИА Новости
Глава государства несёт в руках фотографию своего отца.
Рядом с Путиным идёт советский и российский актёр театра и кино Василий Лановой. Также в шествии участвуют президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
RT ведёт прямую трансляцию.
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