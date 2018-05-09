Сотни тысяч людей принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

В Москве проходит традиционное шествие «Бессмертный полк». В День Победы тысячи людей пронесут по центру столицы портреты своих предков — ветеранов и участников Великой Отечественной войны, благодаря подвигу которых 73 года назад пала фашистская Германия. Колонна проследует по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный Ряд, Манежную и Красную площадь. RT ведёт прямую трансляцию.