Сотни тысяч людей принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

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RT
В Москве проходит традиционное шествие «Бессмертный полк». В День Победы тысячи людей пронесут по центру столицы портреты своих предков — ветеранов и участников Великой Отечественной войны, благодаря подвигу которых 73 года назад пала фашистская Германия. Колонна проследует по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный Ряд, Манежную и Красную площадь. RT ведёт прямую трансляцию.

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