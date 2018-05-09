На Красной площади завершился парад в честь 73-й годовщины Победы

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На Красной площади в Москве завершился военный парад, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
На Красной площади завершился парад в честь 73-й годовщины Победы
  • РИА Новости

В торжественном мероприятии участвовали более 13 тыс. человек, около 160 единиц техники и 75 видов авиационной техники.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы сказал, что Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны.

RT вёл прямую трансляцию.

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