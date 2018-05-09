На Красной площади завершился парад в честь 73-й годовщины Победы
На Красной площади в Москве завершился военный парад, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
- РИА Новости
В торжественном мероприятии участвовали более 13 тыс. человек, около 160 единиц техники и 75 видов авиационной техники.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы сказал, что Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны.
RT вёл прямую трансляцию.
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