На Красной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы
На Красной площади в Москве начался военный парад, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В Параде принимают участие порядка 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники и 75 экипажей авиации.
В ходе праздничного мероприятия впервые будут показаны беспилотные летательные аппараты «Корсар» и боевая машина поддержки танков «Терминатор».
RT ведёт прямую трансляцию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube