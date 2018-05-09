На Красной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы

На Красной площади в Москве начался военный парад, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В Параде принимают участие порядка 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники и 75 экипажей авиации. В ходе праздничного мероприятия впервые будут показаны беспилотные летательные аппараты «Корсар» и боевая машина поддержки танков «Терминатор». RT ведёт прямую трансляцию.