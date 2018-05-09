Путин заявил, что Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы заявил, что страна не позволит переписать историю и память о победе над фашизмом в Великой Отечественной войне.

«Сегодня подвиг народа, спасшего мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого — никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, о всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта, о вкладе в Победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что «советский народ не дрогнул и не прогнулся перед жестоким врагом» в то время, «когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами».

Ранее на Красной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы.

RT ведёт прямую трансляцию.