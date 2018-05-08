В Чечне депутаты предложили разрешить три срока подряд для президента России

Парламент Чечни в ходе ближайшего заседания обсудит внесение в Государственную думу законопроекта, который предполагает возможность замещения должности президента России одним лицом три срока подряд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заксобрания республики.

По словам спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, на заседании совета парламента был рассмотрен вопрос о внесении в Госдуму проекта закона о поправке к Конституции России «О сроках замещения должности президента России».

«В случае принятия данной инициативы одно и то же лицо сможет занимать должность президента России три срока вместо двух», — заявил он.

Также он добавил, что эта поправка «не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее».

Очередное заседание парламента Чечни запланировано на четверг, 10 мая.

Ранее в Госдуме предложили запретить членство премьера в партиях.