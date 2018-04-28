В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий зарплату депутатов к средней по стране
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Соответствующий документ появился в электронной базе данных Госдумы.
«Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы устанавливается в размере средней заработной платы по России, которая в 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей», — отмечается в пояснительной записке.
Также сообщается, что законопроект предполагает отмену для депутатов и сенаторов ряда «необоснованных привилегий», касающихся медицинского, санаторно-курортного, бытового и пенсионного обеспечения.
«Принятие законопроекта позволит существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса», — пояснили авторы документа.
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