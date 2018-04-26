В Госдуму внесли законопроект о совместном завещании супругов

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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который предусматривает возможность составления совместного завещания супругами.
В Госдуму внесли законопроект о совместном завещании супругов
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Авторами законопроекта выступили, в частности, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и его первый заместитель Михаил Емельянов, передаёт Интерфакс. 

В соответствии с поправками супруги смогут завещать своё имущество любым лицам, а также могут любым образом определить доли наследников или конкретное наследуемое имущество. Кроме того, они могут лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, при этом не указывая причин такого решения. 

Также законопроектом предполагается, что совместное завещание супругов утратит свою силу в случае прекращения брака или признания его недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о возможностях использования материнского капитала.

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