В Госдуму внесён законопроект о возможностях использования материнского капитала

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Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала.

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, маткапитал можно будет использовать для покупки, строительства или расширения дачного дома на садовом земельном участке.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что сроки назначения маткапитала будут сокращены.

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