Смертность от заболеваний органов пищеварения в Подмосковье снизилась на 18% в первом квартале

Смертность от заболеваний органов пищеварения в Московской области снизилась на 18% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает телеканал «360».

Как заявила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова, за три месяца от болезней данного типа умерло на 267 человек меньше, чем в прошлом году.

Со своей стороны, министр здравоохранения области Дмитрий Марков сказал, что заболевания этой группы распространены у жителей Подмосковья.

«Жителям области необходимо внимательно относиться к своему здоровью, чтобы избежать заболеваний органов пищеварения: следует контролировать потребляемую пищу, выстраивать сбалансированную программу питания», — отметил он.

Марков также посоветовал регулярно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области заявили о снижении смертности в регионе с начала года.