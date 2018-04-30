В Оренбургской области сообщили о снижении смертности в регионе с начала года

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В Оренбургской области с начала 2018 года снизилась смертность, сообщает RIA56.

По оценке статистиков, в январе — марте показатель уменьшился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

«Наблюдалось снижение уровня смертности от прочих причин смерти (на 17,1%), от инфекционных и паразитарных болезней (на 3,8%), от болезней органов пищеварения (на 2,5%) и от новообразований (на 0,3%)», — сказали в Оренбургстате.

Что касается рождаемости, то органы ЗАГС зарегистрировали 5,5 тыс. новорождённых, что на 1,7% меньше, чем в начале прошлого года.

Ранее интернет-издание Inforeactor сообщало, что в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение смертности за последние пять лет.

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