В Петербурге зафиксировано снижение смертности за последние пять лет

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В правительстве Санкт-Петербурга прошло заседание, на котором подвели итоги по выполнению поручений из майских президентских указов 2012 года, сообщает Inforeactor.

В частности, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов рассказал о показателях смертности в городе в 2017-м.

По его словам, за прошедшие пять лет удалось достичь больших успехов в снижении смертности по таким категориям, как сердечные болезни, младенческая смертность и смерть от новообразований и опухолей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье снизилась на 13,7% в 2017 году.

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