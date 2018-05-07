Сенатор от Воронежской области оценила кандидатуру Гордеева на пост вице-премьера по АПК

Зампредседателя Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова прокомментировала в беседе с RT предложение исполняющего обязанности председателя российского правительства Дмитрия Медведева назначить экс-главу Минсельхоза, бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство.

«Это действительно удивительный человек во всех отношениях. Яркая личность, государственный человек, профессионал с большой буквы. Он не только владеет знаниями, опытом по аграрно-промышленному комплексу, он ещё и очень хороший управленец-новатор. В Воронежской области активно работал по внедрению инновационных проектов — и все успешные. Мы гордимся агропромышленным сектором Воронежской области, это вклад не только в развитие области, но и страны в целом. Алексей Васильевич на этом посту сделает очень многое для того, чтобы авторитет России и агропромышленного комплекса был высок», — отметила Карелова.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил кандидатуру экс-главы Минсельхоза Алексея Гордеева на пост вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство.