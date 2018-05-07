Керимова выписали из больницы

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Бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова выписали из госпиталя имени Вишневского.
Керимова выписали из больницы
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника кардиохирургического центра больницы профессора Александра Лищука.

«Он у нас находился на лечении, у него были сложные нарушения ритма. Мы полностью восстановили ему ритм, и вчера он был выписан домой. Всё прошло хорошо, всё стандартно. Сегодня его состояние стабильное, вроде он уже был на работе», — заявил Лищук.

Ранее СМИ сообщили, что Керимов попал в московскую больницу из-за проблем с сердцем.

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