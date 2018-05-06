СМИ: Экс-владелец «Анжи» Керимов госпитализирован
У него диагностировано сложное нарушение ритма сердца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алексея Красовского, помощника Керимова по работе в Совете Федерации.
При этом, по словам начальника кардиохирургического центра госпиталя профессора Александра Лищука, показатели состояния пациента пришли в норму.
В ноябре 2017 года Керимов был задержан во Франции по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако он периодически приезжает в Россию с разрешения французского суда.
Ранее в Генпрокуратуре России заявили, что Франция намерена до конца года завершить расследование в отношении задержанного сенатора Сулеймана Керимова.