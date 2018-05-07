В Подмосковье младенческая смертность снизилась на 11% в январе — марте

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В Московской области младенческая смертность снизилась на 11% в январе — марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает телеканал «360».

Как рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова, показатель составляет 3,4 промилле.

По Центральному федеральному округу и по России это 4,6 и 5,1 промилле.

В свою очередь, министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что снижению показателя содействовало открытие в 2017 году новых центров материнства и детства.

Ранее Ria56 сообщало, что в Оренбургской области заявили о снижении смертности в регионе с начала года.

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