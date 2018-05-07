В Пермском крае появятся новые кабинеты геронтологии для медпомощи пожилым людям

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В Пермском крае появятся новые кабинеты геронтологии для медицинской помощи пожилым людям, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент пресс-службы администрации губернатора региона.

Такие кабинеты уже открылись в Перми, Краснокамске, Чусовом и Чернушке. На базе Пермского краевого госпиталя ветеранов войн заработал геронтологический центр на 120 мест.

К осени в регионе должны открыть ещё десять таких кабинетов.

Их открытие проходит в рамках проекта «Территория заботы», в котором регион участвует с августа 2017 года.

Как рассказали в краевом Министерстве здравоохранения, суть проекта заключается в создании единой системы долговременной медицинской помощи пенсионерам за счёт преемственности ведения пациента органами здравоохранения и соцзащиты.

Ранее НСН сообщала, что в Москве создали службу медицинского патронажа.

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