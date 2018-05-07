Опрос: работу Путина на посту президента страны одобряют 82% россиян

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Работу российского лидера Владимира Путина на посту президента страны одобряют 82% россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос: работу Путина на посту президента страны одобряют 82% россиян
  • kremlin.ru

Отмечается, что 82% респондентов положительно оценили работу Путина на посту главы государства, в то время как 11% опрошенных россиян высказали противоположную точку зрения.

«Оценки деятельности Владимира Путина на посту президента страны, заметно выросшие после марта 2014 года, сохраняются на высоком уровне уже четыре года», — говорится в материалах опроса.

В исследовании приняли участие 2000 россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдёт по традиционному сценарию.

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