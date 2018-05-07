Путин назвал заслугой Медведева достойную работу кабмина
Путин отметил, что от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов.
Российский лидер добавил, что все эти качества члены правительства проявляли.
«(Вы. — RT) работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева», — говорится в сообщении.
Вечером 6 мая президент России провёл встречу с членами правительства в Кремле.