Путин назвал заслугой Медведева достойную работу кабмина

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Президент России Владимир Путин считает, что правительство работало достойно, и в этом есть огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что от правительства нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов.

Российский лидер добавил, что все эти качества члены правительства проявляли.

«(Вы. — RT) работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева», — говорится в сообщении.

Вечером 6 мая президент России провёл встречу с членами правительства в Кремле.

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