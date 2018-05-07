Путин в ходе встречи в Кремле поблагодарил членов правительства за работу

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле с членами российского правительства и поблагодарил их за работу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства», — передаёт слова Пескова РИА Новости

Он отметил, что Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией.

«Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире», — заявил Песков. 

Ранее стало известно, что церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдёт по традиционному сценарию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных