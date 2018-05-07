Путин в ходе встречи в Кремле поблагодарил членов правительства за работу

Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле с членами российского правительства и поблагодарил их за работу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Поздно вечером в воскресенье президент встретился с членами правительства», — передаёт слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что Путин поблагодарил всех членов кабмина, сотрудников министерств и ведомств, аппарата правительства за достигнутые значимые результаты в решении задач, стоящих перед Россией.

«Глава государства подчеркнул, что прошедшие шесть лет были весьма насыщенными, наполненными новыми вызовами и неординарными событиями — как в стране, так и в мире», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдёт по традиционному сценарию.