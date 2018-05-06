В Кремле рассказали о сценарии инаугурации президента

Церемония вступления президента России в должность 7 мая пройдёт по традиционному сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец», — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, после прибытия в БКД избранный глава государства пройдёт по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

Затем президент выйдет через Красное крыльцо дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлёвского полка, продолжил пресс-секретарь. После этого в Благовещенском соборе Кремля пройдёт краткое богослужение.

«Во время нынешней церемонии гости, приглашённые на инаугурацию, будут размещены не только в залах БКД, но и на Соборной площади», — рассказал Песков.

Он добавил, что на мероприятие в числе прочих приглашены доверенные лица президента и представители различных движений и организаций, которые помогали ему во время предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что церемонию посетит вдова первого президента России Наина Ельцина.

Церемония инаугурации президента начнётся 7 мая в 12:00.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. Со значительным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, получивший 76,69% избирателей.