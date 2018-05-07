Путин назвал ключевой задачей на ближайшие годы повышение доходов россиян
Глава государства отметил, что считает важнейшим результатом рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, определяющих будущее страны.
Он подчеркнул, что зарплаты в этих отраслях должны расти и дальше.
«В целом наша ключевая задача на ближайшие годы — уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база», — отметил президент.
По его словам, выросла общая устойчивость экономики, которая справилась с резким падением цен на нефть, попытками санкционного давления и колебаниями глобальной конъюнктуры.
Ранее стало известно, что Путин провёл встречу с членами правительства.