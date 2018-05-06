В Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы

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В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие проходило на Дворцовой площади.

В репетиции приняли участие, в частности, бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, танки новейшей модификации Т-72Б-3, ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитные ракетные комплексы С-400.

По данным агентства, в военном параде, проведение которого должно состояться 9 мая, будут задействованы 4,5 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.

RT вёл прямую трансляцию.

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