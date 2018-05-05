На сайте Минобороны в преддверии парада Победы появился раздел с инфографикой

На сайте российского Министерства обороны в преддверии парада Победы, проведение которого запланировано на 9 мая, появился раздел с инфографикой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на интернет-портале Минобороны России представлена инфографика Парада Победы 9 мая 2018 года на Красной Площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчётов, механизированной колонны и парадного строя авиации», — говорится в сообщении.

В новом разделе рассказывается, в частности, о том, какое количество российских военнослужащих примут участие в параде, а также о том, какая техника будет задействована в мероприятии.

Ранее телеканал m24 передавал, что заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о подготовке города к Дню Победы.