На сайте Минобороны в преддверии парада Победы появился раздел с инфографикой

Короткая ссылка
На сайте российского Министерства обороны в преддверии парада Победы, проведение которого запланировано на 9 мая, появился раздел с инфографикой. Об этом сообщается на сайте ведомства.
На сайте Минобороны в преддверии парада Победы появился раздел с инфографикой

«В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на интернет-портале Минобороны России представлена инфографика Парада Победы 9 мая 2018 года на Красной Площади в Москве с подробной информацией о составе пеших парадных расчётов, механизированной колонны и парадного строя авиации», — говорится в сообщении.

В новом разделе рассказывается, в частности, о том, какое количество российских военнослужащих примут участие в параде, а также о том, какая техника будет задействована в мероприятии.

Ранее телеканал m24 передавал, что заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о подготовке города к Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных