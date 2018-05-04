В Москве изменят маршруты наземного транспорта 6 и 9 мая из-за парада
В частности, с 4:30 до окончания мероприятий будет изменён маршрут ночных автобусов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6.
С 8:00 до окончания мероприятий поменяются маршруты многих дневных автобусов, а также троллейбусов и трамваев.
Кроме того, 6 мая на нескольких улицах ограничат движение в связи с генеральной репетицией парада.
Ранее URA.RU сообщало, что число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области за пять лет выросло почти в 50 раз.