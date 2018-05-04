В Москве изменят маршруты наземного транспорта 6 и 9 мая из-за парада

В Москве изменят маршруты наземного общественного транспорта 6 и 9 мая в связи с репетицией и проведением парада на Красной площади, а также шествием «Бессмертный полк». Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

В частности, с 4:30 до окончания мероприятий будет изменён маршрут ночных автобусов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6. С 8:00 до окончания мероприятий поменяются маршруты многих дневных автобусов, а также троллейбусов и трамваев. Кроме того, 6 мая на нескольких улицах ограничат движение в связи с генеральной репетицией парада. Ранее URA.RU сообщало, что число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области за пять лет выросло почти в 50 раз.