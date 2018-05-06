Генеральная репетиция парада Победы в Москве прошла без участия авиации

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Воздушная часть генеральной репетиции парада Победы в Москве была отменена в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сообщили в Министерстве обороны.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролёта авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного парада, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как пояснили в МО, вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, однако из-за плохих погодных условий репетицию отменили.

К настоящему времени генеральная репетиция парада в столице завершилась. По Красной площади прошли пешие колонны, проехали новые боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы. 

RT вёл прямую трансляцию.

Ранее в Минобороны заявили, что большинство образцов новейшей техники, которую представят на параде Победы, прошло боевую апробацию в Сирии.

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