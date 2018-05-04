Число получивших почётный статус «Московский врач» выросло до 235

Ещё 70 медиков получили почётный статус «Московский врач». Их общее число составляет теперь 235. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

На данный момент такой статус могут присвоить представителям 15 специальностей. До конца 2018 года его также начнут получать онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики.

«В ближайшее время будут известны и первые обладатели статуса «Московский врач» среди сотрудников скорой медицинской помощи», — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Статус присваивается на пять лет, передаёт ФАН. Он даёт право на ежемесячную надбавку в размере 15 тыс. рублей к заработной плате.

Ранее в Минздраве заявили, что телемедицинские консультации в России будут круглосуточными.