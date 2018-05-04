Число получивших почётный статус «Московский врач» выросло до 235

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Ещё 70 медиков получили почётный статус «Московский врач». Их общее число составляет теперь 235. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

На данный момент такой статус могут присвоить представителям 15 специальностей. До конца 2018 года его также начнут получать онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики.

«В ближайшее время будут известны и первые обладатели статуса «Московский врач» среди сотрудников скорой медицинской помощи», — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Статус присваивается на пять лет, передаёт ФАН. Он даёт право на ежемесячную надбавку в размере 15 тыс. рублей к заработной плате.

Ранее в Минздраве заявили, что телемедицинские консультации в России будут круглосуточными.

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