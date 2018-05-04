СК возбудил дело после обрушения на шахте в Туве

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Следователи возбудили уголовное дело после обрушения на шахте в Туве, в результате которого погиб рабочий. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

«По результатам доследственной проверки, проведённой по факту обвала горной породы в шахте ООО УК «Межегейуголь», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России», — заявили в СК.

30 апреля в шахте в Тандинском районе Тувы произошло обрушение

По данным СК, в результате ЧП начальник участка № 2 промежуточного трека подземной горной выработки попал под завал горных пород. Его тело было обнаружено в ходе спасательных работ. 

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