СК возбудил дело после обрушения на шахте в Туве

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения на шахте в Туве, в результате которого погиб рабочий. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. «По результатам доследственной проверки, проведённой по факту обвала горной породы в шахте ООО УК «Межегейуголь», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК России», — заявили в СК. 30 апреля в шахте в Тандинском районе Тувы произошло обрушение. По данным СК, в результате ЧП начальник участка № 2 промежуточного трека подземной горной выработки попал под завал горных пород. Его тело было обнаружено в ходе спасательных работ.