Спасатели занимаются поисками оставшегося под завалами после обрушения на шахте в Туве

В МЧС подтвердили, что после обрушения на шахте в Туве один человек остаётся под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Отмечается, что в настоящее время спасатели занимаются его поисками.

РИА Новости

«Один человек. Его поисками занимаются 12 спасателей военизированной горноспасательной части Черногорска», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось об обрушении в шахте в Тандинском районе Республики Тыва. Позднее в районной Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что после обрушения на шахте один человек остаётся под завалами.