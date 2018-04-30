Спасатели занимаются поисками оставшегося под завалами после обрушения на шахте в Туве

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RT
В МЧС подтвердили, что после обрушения на шахте в Туве один человек остаётся под завалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Отмечается, что в настоящее время спасатели занимаются его поисками.
Спасатели занимаются поисками оставшегося под завалами после обрушения на шахте в Туве
  • РИА Новости

«Один человек. Его поисками занимаются 12 спасателей военизированной горноспасательной части Черногорска», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обрушении в шахте в Тандинском районе Республики Тыва.

Позднее в районной Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что после обрушения на шахте один человек остаётся под завалами.

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