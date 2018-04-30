В МЧС сообщили об обрушении на шахте в Туве

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Обрушение произошло в шахте в Тандинском районе Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В МЧС сообщили об обрушении на шахте в Туве
  • РИА Новости

«В 11:07 (по местному времени) 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о факте обрушения в шахте ООО УК «Межегейуголь» в Тандинском районе», — отмечается в заявлении.

7 февраля при обрушении на шахте в Кузбассе один человек погиб и один пострадал.

Также Newinform передавал, что в Иркутске при обрушении траншеи погибли двое рабочих.

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