СК возбудил дело после гибели горняка при обрушении породы на шахте в Кузбассе
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
7 февраля при обрушении на шахте в Кузбассе один человек погиб и один пострадал.
New Inform передавал, что при обрушении траншеи в Иркутске погибли двое рабочих.