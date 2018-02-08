СК возбудил дело после гибели горняка при обрушении породы на шахте в Кузбассе

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области, при котором погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

7 февраля при обрушении на шахте в Кузбассе один человек погиб и один пострадал.

New Inform передавал, что при обрушении траншеи в Иркутске погибли двое рабочих.