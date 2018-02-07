В Кузбассе при обрушении на шахте погиб один человек

В Кемеровской области произошло обрушение породы на шахте «Осинниковская». По предварительной информации, погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По предварительным данным, один человек погиб, ещё один травмирован», — приводит РИА Новости слова представителя МЧС.

Сообщается, что в шахте было 25 человек. Восемь человек находились на аварийном участке, они вышли на поверхность.

В декабре сообщалось, что в Кузбассе на шахте «Есаульская» три человека были заблокированы после обрушения.

New Inform передавал, что при обрушении траншеи в Иркутске погибли двое рабочих.