СК начал проверку после обрушения на шахте в Кузбассе

Следователи начали проверку по факту обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

Отмечается, что в ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства происшествия.

«Следователи выехали на место, информация уточняется», — приводит РИА Новости слова представителя СК.

Сообщается, что также проверку проведет Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Ранее сообщалось, что при обрушении на шахте в Кузбассе один человек погиб и один пострадал.

New Inform передавал, что при обрушении траншеи в Иркутске погибли двое рабочих.