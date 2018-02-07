СК начал проверку после обрушения на шахте в Кузбассе

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Следователи начали проверку по факту обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.

Отмечается, что в ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства происшествия. 

«Следователи выехали на место, информация уточняется», — приводит РИА Новости слова представителя СК. 

Сообщается, что также проверку проведет Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Ранее сообщалось, что при обрушении на шахте в Кузбассе один человек погиб и один пострадал.

New Inform передавал, что при обрушении траншеи в Иркутске погибли двое рабочих.

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