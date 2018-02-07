СК начал проверку после обрушения на шахте в Кузбассе
Отмечается, что в ходе проверки будут устанавливаться все обстоятельства происшествия.
«Следователи выехали на место, информация уточняется», — приводит РИА Новости слова представителя СК.
Сообщается, что также проверку проведет Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.
Ранее сообщалось, что при обрушении на шахте в Кузбассе один человек погиб и один пострадал.
New Inform передавал, что при обрушении траншеи в Иркутске погибли двое рабочих.