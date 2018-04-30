СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве

Короткая ссылка
СК начал доследственную проверку по факту обрушения на шахте в Тандинском районе Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве
  • РИА Новости

«В управление поступило сообщение об обрушении на шахте, на место выехала следственно-оперативная группа, начата проверка», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По информации следствия, в результате инцидента пострадал один человек.

«Эта информация предварительная, она уточняется, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что после обрушения на шахте в Туве один человек остаётся под завалами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных