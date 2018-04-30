В Туве остановлена работа шахты, где произошло обрушение

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Работа шахты в Тандинском районе Тувы, где произошло обрушение, остановлена. Об этом заявил вице-премьер Республики Тува Александр Брокерт.
В Туве остановлена работа шахты, где произошло обрушение
  • РИА Новости

«В шахте остаётся начальник участка, который в тот момент находился у комбайна. Шахта остановлена», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве.

После обрушения на шахте один человек остаётся под завалами. В настоящее время спасатели занимаются его поисками. 

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