В Туве остановлена работа шахты, где произошло обрушение
Работа шахты в Тандинском районе Тувы, где произошло обрушение, остановлена. Об этом заявил вице-премьер Республики Тува Александр Брокерт.
- РИА Новости
«В шахте остаётся начальник участка, который в тот момент находился у комбайна. Шахта остановлена», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве.
После обрушения на шахте один человек остаётся под завалами. В настоящее время спасатели занимаются его поисками.
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