В Туве остановлена работа шахты, где произошло обрушение

Работа шахты в Тандинском районе Тувы, где произошло обрушение, остановлена. Об этом заявил вице-премьер Республики Тува Александр Брокерт.

«В шахте остаётся начальник участка, который в тот момент находился у комбайна. Шахта остановлена», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту обрушения на шахте в Туве.

После обрушения на шахте один человек остаётся под завалами. В настоящее время спасатели занимаются его поисками.