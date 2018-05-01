На Урале в результате ДТП два человека погибли и трое пострадали
- РИА Новости
ДТП произошло на подъездной дороге к городу Первоуральску.
По данным ГИБДД, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai.
В результате произошедшего погибли водитель и пассажир Hyundai, ещё два пассажира этого автомобиля получили тяжёлые травмы.
Также серьёзно пострадал водитель Ford — автомобиль в результате удара выбросило с моста.
«Вероятнее всего, водитель Ford двигался со значительным превышением скоростного режима — стрелка спидометра зафиксирована на 150 км/ч», — приводит сообщение Интерфакс.
Ранее Nation News сообщало, что в Карелии произошло ДТП с участием школьного автобуса и лесовоза.