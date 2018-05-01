На Урале в результате ДТП два человека погибли и трое пострадали

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В Свердловской области в результате столкновения двух автомобилей два человека погибли, ещё трое пострадали. Об этом информирует управление ГИБДД России по Свердловской области.
На Урале в результате ДТП два человека погибли и трое пострадали
  • РИА Новости

ДТП произошло на подъездной дороге к городу Первоуральску. 

По данным ГИБДД, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. 

В результате произошедшего погибли водитель и пассажир Hyundai, ещё два пассажира этого автомобиля получили тяжёлые травмы.

Также серьёзно пострадал водитель Ford — автомобиль в результате удара выбросило с моста.

«Вероятнее всего, водитель Ford двигался со значительным превышением скоростного режима — стрелка спидометра зафиксирована на 150 км/ч», — приводит сообщение Интерфакс.

Ранее Nation News сообщало, что в Карелии произошло ДТП с участием школьного автобуса и лесовоза.

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