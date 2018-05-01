В ДТП на трассе Москва-Петербург погибли два человека
- РИА Новости
«Предварительно, шофёр грузовика Mercedes с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Kuga и Range Rover», — цитирует Интерфакс представителя ведомства.
Как уточняется, в результате ДТП на месте происшествия от травм погибли два пассажира Ford Kuga. Водители автомобилей Ford Kuga и Range Rover с серьёзными ранениями доставлены в больницу.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.