В ДТП на трассе Москва-Петербург погибли два человека

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В результате столкновения грузовика с прицепом и двух легковых автомобилей на 567-м км трассы Москва — Санкт-Петербург два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Новгородской области.
В ДТП на трассе Москва-Петербург погибли два человека
  • РИА Новости

«Предварительно, шофёр грузовика Mercedes с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford Kuga и Range Rover», — цитирует Интерфакс представителя ведомства.

Как уточняется, в результате ДТП на месте происшествия от травм погибли два пассажира Ford Kuga. Водители автомобилей Ford Kuga и Range Rover с серьёзными ранениями доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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