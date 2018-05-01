В Кировской области в ДТП погибли три человека

В результате ДТП в Оричевском районе Кировской области погибли три человека, ещё четверо пострадали.

На трассе столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Nissan Qashqai, который выехал на встречную полосу.

«В результате происшествия два пассажира ВАЗ-2115, юноша и девушка, и женщина — пассажир автомобиля Nissan Qashqai — от полученных травм скончались на месте ДТП. Водители обоих автомобилей, а также полуторагодовалая и девятилетняя девочки, пассажиры автомобиля Nissan Qashqai, получили травмы и были госпитализированы», — приводит Интерфакс сообщение регионального УМВД.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.