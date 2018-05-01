В Кировской области в ДТП погибли три человека

Короткая ссылка
В результате ДТП в Оричевском районе Кировской области погибли три человека, ещё четверо пострадали.
В Кировской области в ДТП погибли три человека
  • © ГУ МЧС России по Кировской области

На трассе столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Nissan Qashqai, который выехал на встречную полосу.

«В результате происшествия два пассажира ВАЗ-2115, юноша и девушка, и женщина — пассажир автомобиля Nissan Qashqai — от полученных травм скончались на месте ДТП. Водители обоих автомобилей, а также полуторагодовалая и девятилетняя девочки, пассажиры автомобиля Nissan Qashqai, получили травмы и были госпитализированы», — приводит Интерфакс сообщение регионального УМВД.

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных