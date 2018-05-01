Власти назвали возможную причину пожара в жилом доме Екатеринбурга

Короткая ссылка
Предварительной причиной взрыва газа и пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге стало самовольное подключение газа одной из жительниц дома. Об этом сообщил глава администрации Орджоникидзевского района города Вячеслав Трапезников.
Власти назвали возможную причину пожара в жилом доме Екатеринбурга
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

«По предварительной информации, причиной стало самовольное подключение газоснабжения гражданкой, проживавшей в квартире... по адресу Черноморский переулок, 2», — цитирует его ТАСС.

1 мая пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва бытового газа. По факту произошедшего организована проверка. В результате инцидента пострадали 11 человек.

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных