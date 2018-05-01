Власти назвали возможную причину пожара в жилом доме Екатеринбурга

Предварительной причиной взрыва газа и пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге стало самовольное подключение газа одной из жительниц дома. Об этом сообщил глава администрации Орджоникидзевского района города Вячеслав Трапезников.

«По предварительной информации, причиной стало самовольное подключение газоснабжения гражданкой, проживавшей в квартире... по адресу Черноморский переулок, 2», — цитирует его ТАСС.

1 мая пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, предположительно, после взрыва бытового газа. По факту произошедшего организована проверка. В результате инцидента пострадали 11 человек.

В декабре 2017 года URA.RU передавало, что в результате взрыва газа в квартире дома на окраине Екатеринбурга пострадал один человек.