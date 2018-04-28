В Иванове исполнявший роль Отелло школьник получил ножевое ранение

В одной из школ города Иваново 16-летний подросток получил ножевое ранение в ходе школьного спектакля в рамках «Шекспировских чтений», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении учительницы одной из школ областного центра о причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 апреля школьник, исполняя роль Отелло в спектакле, ранил себя кинжалом, который был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы, он не являлся бутафорским.

«Школьник был незамедлительно госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое, однако угрозы его жизни нет», — подчеркнули в СК.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.

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