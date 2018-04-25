В Нижнем Тагиле начали проверку после падения из окна ученика школы

В Нижнем Тагиле начали доследственную проверку из-за инцидента в школе №144, сообщает URA.RU.

Как рассказала старший помощник прокурора Свердловской области, по предварительным данным, ученик шестого класса во время перемены открыл окно, сел на подоконник и в результате неосторожного движения упал.

Ребёнок госпитализирован.

В этом классе был введён карантин из-за того, что один из школьников заболел ветрянкой. Детей на перемене не выпускали в общий коридор, а учителя приходили к ним в класс на уроки. В момент инцидента преподавателя в классе не было.

«По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК России организовано проведение доследственной проверки», — заявил старший помощник руководителя СК России по Свердловской области Александр Шульга.

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