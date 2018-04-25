В Нижнем Тагиле начали проверку после падения из окна ученика школы
Как рассказала старший помощник прокурора Свердловской области, по предварительным данным, ученик шестого класса во время перемены открыл окно, сел на подоконник и в результате неосторожного движения упал.
Ребёнок госпитализирован.
В этом классе был введён карантин из-за того, что один из школьников заболел ветрянкой. Детей на перемене не выпускали в общий коридор, а учителя приходили к ним в класс на уроки. В момент инцидента преподавателя в классе не было.
«По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК России организовано проведение доследственной проверки», — заявил старший помощник руководителя СК России по Свердловской области Александр Шульга.
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