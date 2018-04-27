Минтруд утвердил профстандарт «Врач скорой помощи»

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Врачам скорой помощи разрешат работать не только на месте вызова и в специализированном транспорте, но и в медицинских учреждениях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий профстандарт, утверждённый Минтрудом.

«Предполагается, что в крупных многопрофильных стационарах (ёмкостью более 400 коек, куда за сутки поступает не менее 50 пациентов) будут организованы отделения скорой помощи. Это приёмные отделения нового формата», — заявил один из разработчиков документа, завкафедрой скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Ильдар Миннуллин.

Принципиальное отличие таких отделений в том, что вместо узкопрофильных специалистов приёмом и обследованием занимаются врачи скорой помощи. Они подтверждают или отвергают первичный диагноз, направляют пациентов в соответствующее отделение.

Как отметил эксперт, в настоящее время подобные отделения уже работают в некоторых городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Набережных Челнах.

Из нового стандарта также следует, что врач скорой помощи умеет работать в условиях чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия и микросоциального конфликта, знает основы взаимодействия с экстренными службами и силовыми структурами, принципы сортировки пострадавших при массовых травмах, способен определить ложный вызов.

Ранее m24 сообщало, что в Москве врачей поликлиник начали обучать этике общения с пациентами.

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