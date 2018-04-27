Источник: на северо-востоке Москвы эвакуировали школу после звонка о минировании

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Около 80 учеников и преподавателей эвакуировали из школы на северо-востоке Москвы после анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Из школы №1499 по адресу улица Докукина, дом 5, после угрозы взрыва вывели 79 человек, включая преподавателей», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время проводится проверка всех помещений учебного заведения.

25 апреля в школе на юго-западе Москвы прошла эвакуация после анонимного звонка о минировании. Угроза взрыва не подтвердилась.

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