В Москве 26 апреля объявлен «жёлтый» уровень опасности

В Москве в четверг, 26 апреля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

РИА Новости

Как отмечается, порывы ветра местами будут достигать 12—17 м/с. Ранее в Росгидромете рассказали о погоде в Москве на этой неделе. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил изданию Inforeactor, какой будет погода в майские праздники.