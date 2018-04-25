В Москве 26 апреля объявлен «жёлтый» уровень опасности
В Москве в четверг, 26 апреля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
- РИА Новости
Как отмечается, порывы ветра местами будут достигать 12—17 м/с.
Ранее в Росгидромете рассказали о погоде в Москве на этой неделе.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил изданию Inforeactor, какой будет погода в майские праздники.
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