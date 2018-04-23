В Росгидромете рассказали о погоде в Москве на неделе

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Анна Лушникова
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, чего ждать москвичам от погоды в последнюю неделю апреля.
В Росгидромете рассказали о погоде в Москве на неделе

«Во вторник нас ожидает солнце, осадков не будет, ветер северный 7—12 м/c. За счёт этого днём будет +9…+14 °С, в среду подошедший циклон принесёт облачность, небольшой дождь, южный ветер, +11…+13 °С днём. В четверг будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +2…+7 °С, днём +10…+15 °С. В пятницу переменная облачность и небольшой дождь, температура ночью без изменений, +13…+18 °С — днём. В субботу и воскресенье нас ждёт переменная облачность, возможен кратковременный дождь, температура ночью +2…+7 °С, днем +15…+20 °С», — рассказал синоптик.

Цыганков также рассказал о повышении давления в столичном регионе.

«Погода на прошлой неделе была аномалией, не присущей апрелю. Мы получили сильный ветер на выходных. Сегодня, 23 апреля, конечно, немного холоднее нормы, но циклон уже ушёл. На его место пришёл антициклон и принёс высокое давление — около 744 мм ртутного столба, завтра будет 748 мм ртутного столба, в среду подойдёт следующий циклон, давление опять упадёт до 742—737 мм ртутного столба, а к выходным снова начнёт расти», — сказал он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в понедельник, 23 апреля, ожидается до +9 °С.

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