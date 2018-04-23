В Москве 23 апреля ожидается до +9 °С
В Москве в понедельник, 23 апреля, ожидается до +9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что днём температура воздуха составит +7…+9 °С.
Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.
Ветер будет северный со скоростью 3—8 м/с.
Ранее в Москве закончились работы по распилке и уборке поваленных ураганом деревьев.
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