В Москве 23 апреля ожидается до +9 °С

В Москве в понедельник, 23 апреля, ожидается до +9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём температура воздуха составит +7…+9 °С. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер будет северный со скоростью 3—8 м/с. Ранее в Москве закончились работы по распилке и уборке поваленных ураганом деревьев.