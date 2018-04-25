В Москве 25 апреля ожидается до +13 °С

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В Москве в среду, 25 апреля, ожидается до +13 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Как отмечается, дневная температура воздуха составит от +11 до +13°С.

По прогнозам синоптиков, днём будет облачно. Ожидается небольшой дождь.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/c.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал изданию Inforeactor, какой будет погода в майские праздники.

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